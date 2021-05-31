Смертельные ДТП с большегрузами в Челябинской области обернулись уголовными делами

Возле Витаминного фура собрала два большегруза (слева), возле Миасского грузовик смял легковушку. Фото: Регион-74 | Челябинск/vk.com, ГИБДД по Челябинской области

По двум ДТП с большегрузами, которые произошли в минувшее воскресенье, 30 мая, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

По аварии с тремя фурами возле поселка Витаминный, где водитель Scania уснул за рулем, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузами Volvo и MAN, возбуждено дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Напомним, там погиб водитель автомобиля MAN.

По ДТП возле села Миасское, где большегруз с лопнувшим колесом смял легковушку, не оставив шансов водителю и пассажиру, — по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

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