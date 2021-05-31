В Челябинской области проверят цирк, в котором выступают измученные лисицы

Фото: Регион-74 | Челябинск / vk.com

В соцсетях набирает просмотры видеоролик с лисицами, сделанный во время циркового выступления в Миассе Челябинской области. На кадрах видно, как животные с трудом толкают колесо, высунув язык. В какой-то момент лисицы резко останавливаются, а дрессировщики после этого быстро уносят их со сцены. Пользователи интернета предположили, что животные измождены и нуждаются в помощи.

— Цирк должен быть с клоунами, с гимнастами, с яркими спецэффектами шоу. А животные должны жить в своей среде! — написала жительница Южного Урала Ирина.

— Люди сами это поощряют, покупая билеты на такие сомнительные выступления, — добавили в комментариях к видео в соцсетях.

Видеороликом в соцсетях уже заинтересовались сотрудники надзорных органов. Они готовы провести проверку по факту произошедшего.

— Россельхознадзор контролирует соблюдение ветеринарных правил при содержании животных. Вопросы жестокого обращения с животными подведомственны полиции. В случае необходимости управление Россельхознадзора вместе с представителями других надзорных органов примет участие в расследовании данного инцидента, — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Кстати, сам руководитель цирка журналистам заявил, что лисицы содержатся в нормальных для них условиях. По его словам, в день записи видеоролика была жара — из-за этого животные выглядели уставшими.

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