Сбербанк и «Опора России» договорились о сотрудничестве на Южном Урале

Сбербанк и челябинское областное отделение «Опора России» подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах развития предпринимательства на Южном Урале. Подписи в документе поставили управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов и председатель ЧРО «Опора России» Артем Артемьев.

Соглашение было подписано в ходе масштабного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства. На ледовой арене «Трактор» собралось около тысячи владельцев бизнеса разного масштаба. Организаторами праздника стали Челябинское областное отделение «Опора России», региональный центр «Мой бизнес» и Фонд развития промышленности Челябинской области при поддержке Правительства Челябинской области. Сбербанк выступил титульным партнером мероприятия.

Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка:

— Соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Опора России» позволит нам еще более продуктивно поддерживать бизнес на территории Челябинской области. Рад, что южноуральское сообщество активных предпринимателей готово к работе с нами и открыто для новых предложений. Мы в свою очередь сделаем все, чтобы наше взаимодействие принесло региональному бизнесу только пользу, и готовы предложить выгодные продукты и современные решения.

Артем Артемьев, председатель Челябинского областного отделения «Опора России»:

— Сбербанк — наш давний партнер, с которым мы давно успешно и продуктивно сотрудничаем. Подписанное сегодня соглашение, с одной стороны, можно рассматривать как формализацию отношений, а с другой — это фиксация нового этапа взаимных обязательств, которые позволят еще больше наращивать темп и повышать эффективность работы как регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», так и всего предпринимательского сообщества Челябинской области. Это еще одна ступенька, от которой мы отталкиваемся для дальнейшего сотрудничества со Сбером.

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