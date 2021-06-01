Шопен, Рахманинов, Бетховен: в ТРК Челябинска пройдет концерт фортепианной музыки

Александр Чернов исполнит композиции западноевропейских и русских композиторов.

Второй этаж ТРК «Куба» превратился в художественный салон. С апреля здесь постоянно работает выставка известных уральских художников и скульпторов, которая получила название Галерея Паркер. С недавних пор зал, площадью почти в 500 квадратных метров стал местом проведения различных концертов и творческих встреч. Вечера квартетов, классической музыки, игры на рояле, виолончели, выступление известного мастера игры на гитаре, Ночь музеев… Исполнители — победители и лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов.

А в четверг 3 июня Галерея Паркер снова удивит концертом фортепианной музыки. Лауреат международных конкурсов, доцент кафедры специального фортепиано Челябинского государственного института культуры Александр Чернов исполнит композиции западноевропейских и русских композиторов. Начало в 16.30 (Челябинск, ул. Цвиллинга 25, ТРК Куба, 2 этаж).

Организаторы сообщили, что после выступления можно будет приобрести CD и DVD диски с записью игры классической музыки Александра Чернова. В подарок открытка с репродукцией картины с выставки.

Стоимость билета от 350 до 400 рублей, 200 рублей — CD и DVD диски исполнителя.

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