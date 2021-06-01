Арест обвиняемого в растлении экс-судьи из Коркино Челябинской области согласовали в Высшей коллегии судей

Сергей Югов в международном розыске. Фото: Следственный комитет России

31 мая Высшая квалификационная коллегия судей России согласовала арест бывшего председателя Коркинского горсуда Сергея Югова, которого обвиняют в совращении своих племянниц. Согласовать заключение под стражу просил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Согласно обвинению, с 2009 по 2015 годы Сергей Югов совершал развратные действия в отношении двух девочек — своих племянниц. Дело возбудили, но предъявить обвинения было некому — бывший судья сбежал. Его объявили в международный розыск. Как пишет портал «Право.ru», суд заочно арестовал Югова в феврале и СК обратился в ВККС, чтобы одобрить исполнение этого решения.

Как цитирует издание представителя СКР Василия Тошкарова, Югов выходит на связь с адвокатом, но она односторонняя. Изначально адвокат просил снять представление до рассмотрения апелляционной жалобы на избрание меры пресечения в Верховном суде, но Тошкаров заявил, что это не нарушит права обвиняемого и его адвоката.

Теперь, когда экс-судью найдут, заключат в СИЗО.

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