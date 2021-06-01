Будущие IT-специалисты получат денежную поддержку от бизнеса

От пяти до двадцати тысяч рублей ежемесячно смогут получать студенты осваивающие новейшие технологии. Накануне старта приемной кампании «Интерсвязь» и Челябинский государственный университет заключили соглашении о стипендиях для молодых дарований. Лидер телекоммуникационного рынка челябинской области выделил средства для поддержи талантливых студентов, которые поступили и успешно обучаются на ИТ-направлениях. Претендовать на бонус будущие специалисты смогут уже в первый семестр обучения.

Всего предусмотрены поощрения трех различных типов. Абитуриенты, поступившие с высокими баллами ЕГЭ, могут претендовать на первичную стипендию 5000 рублей в месяц. Талантливые студенты, успешно осваивающие профильные дисциплины, выполняющие лабораторные работы, курсовые проекты по специальным задачам, а также прошедшие практику в компании, могут претендовать на именные стипендии от 8000 до 20000 рублей в месяц.

В рамках заключенного соглашения был утвержден список специальностей, студенты которых получат мотивационные бонусы. Это программы бакалавриата: «Программная инженерия», «Бизнес-информатика», «Прикладная математика и информатика», «Фундаментальная информатика и информационные технологии», «Математика и компьютерные науки». Для обучающихся на специалитете в перечень вошла «Компьютерная безопасность». Для магистратуры: информатика и вычислительная техника, бизнес-информатика, фундаментальная информатика и информационные технологии, прикладная математика и информатика

Чтобы получить стипендию обучающемуся необходимо отправить заявку на рассмотрение конкурсной комиссии, она сформирована из специалистов компании «Интерсвязь» и преподаватели ЧелГУ. Эксперты будут учитывать успехи кандидата в учебе, а также выполнение специальных заданий, участие в дополнительных курсах и олимпиадах. Чтобы получить помощь в оформлении документов, студентам необходимо обратится на свою кафедру.

— Отток молодых специалистов — это актуальная проблема для большинства регионов страны, в том числе и для Челябинской области. Поощряя нынешних студентов — будущих профессионалов, мы делаем вклад в ее решение. Стремимся показать молодым людям, что на Южном Урале они тоже могут учиться, развиваться, а в дальнейшем и работать в комфортных условиях над сложными и интересными ИТ-проектами. Тем самым мы продолжаем следовать цели, которую обозначили для себя несколько лет назад — формирование профессионального IT-сообщества в регионе и превращение Челябинской области в лидера по уровню развития цифровых технологий по стране, — рассказывает генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Отметим, что также «Интерсвязь» организует различные мероприятия для развития IT-специалистов: экскурсии, программы и курсы дополнительного обучения, хакатоны. Кроме того, визитной карточкой региона становится регулярная конференция IT.IS, в ней принимают участие сотни IT-специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья, они получают возможность проявить себя, презентовать идеи и получить конструктивную критику от профессионалов.