В Челябинске 70-летняя женщина на Mercedes устроила ДТП с двумя маршрутками

Фото: скрин с видео камеры "Интерсвязь"

Авария произошла накануне в 15:23 на пересечении улиц Чайковского и Братьев Кашириных в Челябинске — инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения. По данным ГИБДД, за рулем автомобиля Mercedes ехала 70-летняя женщина. В какой-то момент из среднего ряда она решила повернуть направо, при этом не пропустив маршрутку.

Водитель автобуса нажал на тормоз, однако этого не хватило, чтобы избежать столкновения. От удара легковушку откинуло на другую полосу, где она врезалась в другую маршрутку.

— 70-летняя женщина получила ушиб грудной клетки, у нее подозрение на перелом ребер, — рассказали в горздраве. — В маршрутном такси пострадал 27-летний пассажир, его доставили в больницу с сотрясением головного мозга.

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