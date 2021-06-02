СК прекратил уголовное дело, связанное с махинациями во время ремонта оперного театра в Челябинске

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Следственный комитет прекратил уголовное дело, связанное с махинациями во время ремонта оперного театра в Челябинске. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в пресс-службе органов.

— Принято решение о прекращении уголовного дела, сейчас оно находится на проверке у руководства управления, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, уголовное дело возбудили в мае 2020 года. Тогда был принят ремонт, проведенный в оперном театре, однако после прокурорской проверки вскрылись множественные нарушения и недочеты: в здании даже отсутствовала мебель. Несмотря на это, подрядчик получил бюджетные деньги, ущерб составил более миллиона рублей.

В марте этого года было возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз в эпицентре скандала оказались другие подрядчики, которые при реставрации цоколей фасада, ступеней и покрытий крылец закупили более дешевый материал — гранит Малышевского месторождения вместо Дымовского. Ущерб составил более 16 млн рублей.

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