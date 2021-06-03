Интерактивный музей, кинотеатр под открытым небом и новая детская площадка появятся в Челябинской области

Победители получат гранты на реализацию своих проектов "Измени свой город к лучшему" Фото РМК.

Организаторы подвели итоги конкурса, отметив, что в новом сезоне он отличается инновационным и технологичным подходом. Участники предлагали запускать печать на 3D-принтере и оснащать библиотеки и музеи интерактивным образовательным оборудованием, создавать общественные пространства с использованием современной техники. В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны от школьников также поступило много проектов, связанных с сохранением памяти о героях.

Конкурс «Измени свой город к лучшему» пятый год подряд проводит Русская медная компания в территориях присутствия. Инициативы по улучшению городской среды и решению актуальных проблем представили школьники из Свердловской, Челябинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края. Жюри получили более 80 работ, из которых выбрали 15 лучших. Их авторы получают денежные гранты на реализацию своей идеи.

— Конкурс «Измени свой город к лучшему» из года в год доказывает свою значимость. Участники начинают по-новому смотреть на свои родные города и села, начинают понимать, что все положительные изменения их малой родины — в их руках, убеждаются в том, что они сами творцы всех преобразований и, конечно, начинают верить в себя и свои силы. С каждым годом защиты звучат все более уверенно, проекты становятся все более проработанными, а проблемы, на которые обращают внимание дети, оказываются значимыми не только для них самих, но и для всех жителей города, поселка или села. Благодаря конкурсу школьники учатся мыслить глобально, решают проблемы территорий и приобретают новые навыки, — отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности АО «РМК» Анна Шабарова.

В 2021-м году в рамках конкурса в Карабаше появится кинотеатр под открытым небом, в Нагайбакском районе Челябинской области — детская площадка, в Кыштыме преобразится школьный сквер, в Томинском сельском поселении — библиотечный дворик. В Карталинском районе в селе Анненское при маленькой сельской библиотеке появится настоящий информационный центр. В Межозерном школьники смогут реализовать проект по созданию интерактивного музея, еще один технологичный музей заработает в Коркино. В Варне на грантовые средства построят инклюзивную площадку для детей с ограниченными возможностями, а в Полевском (Свердловская область) реализуют проект по разработке ландшафтного дизайна.

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