Бывший полицейский Челябинска добился смягчения приговора

Наиль Курманов просил оправдать его. Фото: Челябинский областной суд

Сегодня, 3 июня, Челябинский областной суд снизил срок бывшему сотруднику полиции Наилю Курманову. Он был признан виновным в сбыте наркотиков с использованием своего служебного положения.

12 февраля 2021 года суд Калининского района приговорил Курманова к 10,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и лишением права занимать определенные должности на 5 лет.

Наиль Курманов обжаловал приговор и настаивал на полном оправдании.

— Судебная коллегия по уголовным делам областного суда изменила приговор, снизив срок основного и дополнительного наказания на 1 месяц, то есть: лишения свободы — до 10 лет 5 месяцев, лишения права занимать должности — до 4 лет 11 месяцев, — прокомментировала руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Приговор вступил в законную силу, но может быть обжалован в кассационном порядке.

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