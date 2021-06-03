В Ленинском районе Челябинска на месяц закроют перекресток

Дорогу перекрывают из-за строительства коммунальных сетей
Фото: Кирилл ЧАЩИН
С 8:00 4 июня на месяц закроют движение автомобилей на перекрестке Чайкиной и Ереванской. Об этом сообщили в мэрии города.
— Ограничение вводится из-за работ по строительству наружных сетей водоснабжения, — сообщили в администрации Челябинска.
Дорогу откроют в 20:00 4 июля.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru