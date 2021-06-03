В Ленинском районе Челябинска на месяц закроют перекресток

Дорогу перекрывают из-за строительства коммунальных сетей Фото: Кирилл ЧАЩИН

С 8:00 4 июня на месяц закроют движение автомобилей на перекрестке Чайкиной и Ереванской. Об этом сообщили в мэрии города.

— Ограничение вводится из-за работ по строительству наружных сетей водоснабжения, — сообщили в администрации Челябинска.

Дорогу откроют в 20:00 4 июля.

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