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Общество3 июня 2021 14:02

В Ленинском районе Челябинска на месяц закроют перекресток

Ограничение продлится до 4 июля
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Дорогу перекрывают из-за строительства коммунальных сетей

Дорогу перекрывают из-за строительства коммунальных сетей

Фото: Кирилл ЧАЩИН

С 8:00 4 июня на месяц закроют движение автомобилей на перекрестке Чайкиной и Ереванской. Об этом сообщили в мэрии города.

— Ограничение вводится из-за работ по строительству наружных сетей водоснабжения, — сообщили в администрации Челябинска.

Дорогу откроют в 20:00 4 июля.

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