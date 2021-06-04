Челябинская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга инвестиционной привлекательности

Губернатор Алексей Текслер сохраняет курс на привлечение инвестиций, на создание благоприятных условий по ведению бизнеса в Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

Сегодня, 4 июня, на ПМЭФ-2021, озвучили результаты Национального рейтинга. Его каждый год формирует Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с деловыми объединениями.

Рейтинг оценивает усилия власти по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, выявляет лучшие практики и стимулирует конкуренцию за инвесторов. Как сообщает пресс-служба губернатора, Челябинская область по итогам 2020 года занимает 9 строчку.

Регион сохраняет курс на привлечение инвестиций, на создание благоприятных условий по ведению бизнеса.

Региональное законодательство про инициативе губернатора Алексея Текслера в нынешнем году донастраивалось в пользу инвесторов. Крое того, в минэкономразвития области указывают на внедрении целевых моделей и новых инструментов стимулирования инвестиционной деятельности. Речь — о соглашениях по защите и поощрению капиталовложений; инфраструктурных кредитах; о реализации составляющих инвестстандарта.

Напомним, накануне губернатор Алексей Текслер предложил ввести льготную ипотеку для предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в промышленном секторе.

Кстати, объем инвестиций в основной капитал Челябинской области в прошлом году составил 322,2 млрд руб. (+21 млрд к уровню 2019 г.).

В I квартале 2021 г. показатель вырос на 25,7% к этому же периоду 2020 г. — до 64,5 млрд руб.

В Челябинской области реализуется более 300 инвестпроектов с финансированием в 430 млрд руб.

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