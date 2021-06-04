Губернатор Алексей Текслер заключил соглашение о развитии цифрового здравоохранения

Алексей Текслер подписал соглашение о развитии цифрового здравоохранения в Челябинской области. Фото: gubernator74.ru

В рамках ПМЭФ-2021 губернатор Челябинской области подписал соглашение о сотрудничестве для развития цифрового здравоохранения с зампредседателя правления «Сбербанка» Ольгой Голодец.

Документ поможет развивать сотрудничество в передовой сфере разработки и создания медицинских сервисов на основе искусственного интеллекта. В том числе, с применением «цифры» и дистанционных технологий, сообщает пресс-служба губернатора.

Среди направлений работы, определенных в соглашении, например, телемедицинские технологии в медицине. Этот вид работы врача с пациентом регион развивает по поручению губернатора с периода пандемии коронавируса.

Кроме того, регион намерен развивать интеллектуальные системы поддержки принятия врачебных решений с применением технологий анализа больших данных и машинного обучения для постановки предварительного диагноза. Прежде всего, тема важна с точки зрения оперативности принимаемых решений.

Передовые технологий могут отменить и привычный рецепт в бумажном виде: назначения врача поступят в аптеку по электронной почте.

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