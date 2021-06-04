На выходные в Челябинске перекроют Комсомольский проспект

Реконструкция Комсомольского проспекта запланирована до конца этого лета. Фото: Елена КОРОБКО

В предстоящие выходные жителям северо-запада Челябинска придется перестроить свой маршрут. Перекроют Комсомольский проспект. Для движения транспорта закроют участок в районе дома № 85. Проехать там нельзя будет с 23 часов 4 июня до 6 часов 7 июня.

— В связи с реконструкцией участка теплотрассы, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Схема объезда с 4 по 7 июня 2021 года. Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Сегодня в администрации города состоялся брифинг по поводу реконструкции Комсомольского проспекта. Власти ответили на все волнующие горожан и автомобилистов вопросы. Как изменится движение и зачем нужны такие большие островки безопасности, — читайте в ближайшее время в материале КП-Челябинск.

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