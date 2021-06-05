В Челябинске заменили ели, которые засохли через год после посадки

Фото: Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска

В Челябинске заменили семь елей, которые засохли через год после посадки. К счастью, в контракте было указано, что при таком раскладе подрядчик обязан посадить новые — это он и сделал.

Речь идет о елях на разделительной полосе по улице Курчатова — там заменили пять штук, и еще две на транспортной развязке по улице Братьев Кашириных. Будем надеяться, что их не срубят через 116 лет.

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