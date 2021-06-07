В Челябинской области вынесли приговор матери, у которой годовалый сын умер от истощения

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области вынесли приговор 24-летней женщины из Златоуста, по вине которой от истощения умер ее ребенок. В октябре 2019 года она оставила трехлетнюю дочь с 11-месячным сыном дома, а сама ушла вместе с другой дочерью. Через три дня навестить внуков пришла бабушка, которая и обнаружила малыша, погибшего от обезвоживания и истощения.

— Судом назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Помимо этого, ее лишили родительских прав на двух оставшихся детей.

Напомним, эта жуткая история потрясла Златоуст в октябре 2019 года. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» (ст.125 УК РФ), «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (ст.156 УК РФ), «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии» (п.п.«в,д» ч.2 ст.105 УК РФ).

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