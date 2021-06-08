Райффайзенбанк предлагает скидку на онлайн-ипотеку

Райффайзенбанк предлагает скидку 0,3 п.п. для клиентов, которые отправили заявку на ипотеку онлайн. Предложение актуально для всех ипотечных программ банка за исключением программ c государственной поддержкой.

— Сегодня 80% заявок на ипотеку мы получаем дистанционно. Это значительно ускоряет и упрощает решение квартирного вопроса: все можно сделать, не вставая с дивана, на нашем сайте или в мобильном приложении. Решение будет готово в течение дня и актуально еще три месяца — этого времени обычно хватает, чтобы найти квартиру мечты, — отметил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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