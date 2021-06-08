На трассе Челябинск-Курган, где грузовик снес мост, открыли движение

Конструкцию пришлось разрезать на части. Фото: Евгений Эн, ЧП Курган/vk.com

Три часа 20 минут ушло на ликвидацию последствий аварии на трассе Р-254 «Иртыш», связывающей Челябинск и Курган. Там, напомним, грузовик снес мост.

— Движение по трассе Р-254 в селе Введенском Курганской области снова открыто, — сообщили в Упрдор «Южный Урал».

Как сообщала ранее «Комсомолка», ДТП произошло в 11:35. Как сообщили в ГИБДД, водитель грузовика не опустил кузов, в результате чего он задел надземный пешеходный переход. В этот момент под мостом также проезжал тягач с цистерной. Движение оказалось перекрыто в обе стороны. Водители были вынуждены ехать по обочине.

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