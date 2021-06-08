В центре Челябинска высадили цветы вместо засохших деревьев

В мэрии заверили, что растения не прижились и на их замену не придется тратить бюджетные деньги. Фото: читатель КП, Мэрские новости/t.me

Возле челябинского Педуниверситета засохли хвойные, которые росли в новых вазонах. В мэрии заявили: деревья не прижились.

— Важно отметить, что погибшие деревья районной администрацией не принимались и не оплачивались в виду сомнений в качестве посадочного материала, — заверили в пресс-службе администрации города.

В вазонах заменили грунт. В них начали высаживать новые растения — березолистные спиреи. Это декоративный кустарник с пышными цветами и листьями необычной формы, которые имеют округлую, чуть ажурную по краям форму.

— Высота куста пока небольшая, около 60 сантиметров. Но именно такой размер даст возможность растению достаточно продолжительный срок развиваться в ограниченном пространстве. Также спиреи легко поддаются формовке и имеют длительный период цветения, — рассказали в мэрии.

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