Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. По данным ведомства на 9 июня 2021 года, в регионе зафиксировано 63 802 случая COVID-19. За прошедшие сутки вирус нашли еще у 85 человек, среди которых не оказалось школьников. При этом выздоровели 123 человека, а всего с начала пандемии болезнь перебороли 58 506 южноуральцев. Под наблюдением специалистов в больничных палатах все еще остается 2 341 пациент.

За прошедшие сутки выросла и статистика летальных исходов. Умерли еще девять пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Восемь из них скончались непосредственно от COVID-19, а у одного вирус был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам.

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