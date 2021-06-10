Экс-мэр Копейска, который брал взятки осетрами, заплатит в казну почти два миллиона рублей

Вячеслава Истомина отправляли в колонию на 4,5 года, но он вышел по УДО Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бывший мэр Копейска Вячеслав Истомин, который прославился тем, что брал взятки фаршированными осетрами, заплатит в казну 1,8 млн рублей. Так решил еще районный суд, но экс-градоначальник был не согласен с таким раскладом и думал, что срок исковой давности истек. Он подал апелляцию в Челябинский областной суд, но там лишь подтвердили, что выплатить кругленькую сумму все-таки придется.

— Судебной коллегией оставлено без изменения решение районного суда, которым удовлетворен иск прокурора Копейска к бывшему главе города Истомину об обращении в доход государства 1 814 224 рублей, полученных им в качестве взяток, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Уточняется, что срок исковой давности не истек, потому что его стоит считать с момента вступления приговора в законную силу, а не со дня возбуждения уголовного дела.

Напомним, Вячеслава Истомина признали виновным за взяточничество и отправили в колонию на 4,5 года. Находясь на посту главы города он брал не только деньгами, но и фаршированными осетрами. Общая сумма взятки составила порядка двух миллионов рублей. В сентябре прошлого года Истомину удалось выйти на свободу по УДО с пятой попытки.

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