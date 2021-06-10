В Троицке выбрали нового мэра вместо подследственного Александра Виноградова

Кирилл Рогель (слева) возглавил Троицк вместо Александра Виноградова. Фото: Администрация города Троицка Челябинской области/vk.com

В Троицке нашли замену отстраненному мэру Александру Виноградову, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. Решение было принято на внеочередном заседании Собрания депутатов.

— В ходе заседания было принято решение возложить исполнение полномочий главы города на Кирилла Рогеля, занимающего должность заместителя главы города по социальным вопросам, — сообщили в администрации Троицка.

Напомним, Александра Виноградова арестовали 12 марта. В администрации города после этого сообщили, что обвинение надуманное, а сам чиновник «действовал в интересах жителей и предотвращал чрезвычайную ситуацию»:

— В октябре 2019 года троичане могли остаться без отопления по вине ЗАО «ТЭК». Глава города, совместно с членами комиссии по чрезвычайным ситуациям, действуя в интересах жителей города, предотвращал чрезвычайную ситуацию.

23 марта Александр Виноградов обжаловал решение суда о мере пресечения в СИЗО. Облсуд отправил его под домашний арест. А уже 7 июня Виноградова отстранили от исполнения обязанностей. Накануне в мэрии Троицка сообщили, что он исполнил решение суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru