Челябинская телебашня засияет бело-сине-красными цветами в честь Дня России

Телебашня находится в Советском районе Челябинска.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Челябинска телебашня в субботу, 12 июня, засияет цветами российского триколора в честь празднования Дня России. Об этом сегодня сообщили в мэрии.
— Торжественную подсветку на челябинской телебашне включат в честь праздника, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Символика нашей страны будет складываться из лампочек с 23:00 до 1:00.
Праздники в День России пройдут во всех городах страны. В Челябинске народные гуляния, концерты, фестивали и флешмобы организуют на нескольких площадках в разных районах города.
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