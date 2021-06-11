Челябинская телебашня засияет бело-сине-красными цветами в честь Дня России

Телебашня находится в Советском районе Челябинска. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинска телебашня в субботу, 12 июня, засияет цветами российского триколора в честь празднования Дня России. Об этом сегодня сообщили в мэрии.

— Торжественную подсветку на челябинской телебашне включат в честь праздника, — рассказали в пресс-службе мэрии. — Символика нашей страны будет складываться из лампочек с 23:00 до 1:00.

Праздники в День России пройдут во всех городах страны. В Челябинске народные гуляния, концерты, фестивали и флешмобы организуют на нескольких площадках в разных районах города.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru