С начала недели в Челябинской области произошло 444 возгорания тополиного пуха

Клубы дыма за последние несколько дней в Челябинске наблюдались десятки раз

Сотрудникам МЧС в Челябинской области приходится работать на этой неделе в авральном режиме. Так, большинство вызовов на пожары связано с тополиным пухом, который ради забавы любят поджигать граждане.

— На этой неделе уже зафиксированы случаи, когда загоревшийся пух «переходил» на автомобили. Под угрозой также были жилые дома и объекты экономики, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что больше всего случаев возгорания на этой неделе зарегистрировано в Челябинском и Копейском городских округах. Причем снижения уровня напряженности по пожарам не наблюдается уже несколько дней. В МЧС привели статистику по вызовам на горящий тополиный пух:

- 7 июня – 92 возгорания

- 8 июня – 130 возгораний;

- 9 июня – 83 возгорания;

- 10 июня – 139 возгораний.

Граждан попросили быть ответственным в обращении с огнем и не поджигать ради забавы тополиный пух.

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