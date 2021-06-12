Видео с моментом наезда свадебного Cadillac на детей в Челябинской области опубликовали в Сети

Фото: скриншот с видео “Подслушано Троицк” / vk.com

В соцсетях появилось видео с моментом наезда свадебного Cadillac на двух девочек в Челябинской области. На кадрах, которые опубликовали родные одного из пострадавших, видно, что детей после удара отбрасывает в разные стороны.

— Вот этот [нехороший человек], который сбил мою дочь. И пусть все видят, как он летел, — написал автор видео в группе «Подслушано Троицк» во «Вконтакте».

Напомним, авария произошла накануне днем, 12 июня. Двух девочек 9 и 11 лет сбил Cadillac, принадлежащий свадебному кортежу. За рулем автомобиля был 56-летний мужчина. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Пострадавших госпитализировали. У них диагностировали переломы и травмы головы.

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