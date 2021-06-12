В Челябинской области коронавирусом заразились более 64 тысяч человек

Количество выздоровевших от коронавируса в Челябинской области за сутки больше, чем число новых заражений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрировали 87 новых случаев коронавируса. Среди зараженных нет школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 64 062. Об этом в субботу, 12 июня, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Скончались два человека. У всех был диагностирован COVID-19.

Больничные палаты при этом покинули 127 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 58 886 человека. Под присмотром врачей остаются 2 2206 зараженных.

За время пандемии на коронавирус в Челябинской области протестировали 2,3 миллиона человек. За прошедшие сутки — 8 421 тестов.

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