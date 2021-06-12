Путин присвоил курганскому аэропорту имя академика Илизарова

Фото: Аэропорт Курган/vk.com

Аэропорт Кургана получит свое название в честь известного хирурга-ортопеда Гавриила Абрамовича Иллизарова. Указ об этом 11 июня подписал президент России Владимир Путин.

— Событие случилось накануне 100-летия Гавриила Абрамовича Илизарова, — сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

В конце прошлого года на сайте региональной Общественной палаты проходило электронное голосование по выбору имени для аэропорта Кургана. Жителям Зауралья предлагался на выбор 10 имен, которые исторически связаны с областью:

Гавриил Илизаров — хирург-ортопед, академик РАН, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии;

Яков Витебский — советский ученый-медик, хирург, новатор в области полостной хирургии желудочно-кишечного тракта;

Юрий Гагарин — первый человек, совершивший полет в космос, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза;

Сергей Грицевец — советский летчик-ас истребительной авиации 1930-х годов, майор, дважды Герой Советского Союза;

Кирилл Евстигнеев — летчик-истребитель, ас, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации;

Ермак Тимофеевич — казачий атаман, исторический завоеватель Сибири для Русского государства;

Григорий Кравченко — генерал-лейтенант авиации, летчик-ас, первый дважды Герой Советского Союза;

Терентий Мальцев — селекционер и новатор сельского хозяйства СССР, дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии;

Тимофей Невежин — основатель города Кургана;

Анатолий Чернявский — советский летчик, командир Курганского объединенного авиационного отряда Гражданской авиации в 1966-1983 годов, пилот 1-го класса, заслуженный пилот СССР, первый директор аэропорта города Кургана.

Напомним, три года назад выбирали имя для аэропорта в соседнем Челябинске. Воздушную гавань назвали в честь физика-ядерщика Игоря Курчатова, а недавно в новом здании аэровокзала появились тематические граффити.

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