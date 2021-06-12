В Челябинской области спасатели нашли тело утонувшего в карьере мужчины

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Инцидент произошел накануне, 11 июня, на одном из карьеров под Копейском (Челябинская область). Прохожие обратили внимание на одежду, которая бесхозно лежала на берегу. Они сразу заподозрили неладное и вызвали полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что вещи принадлежат 32-летнему мужчине. Он ушел из дома 7 июня и без вести пропал. Водолазы поисково-спасательного отряда Челябинской области начали исследовать дно водоема.

Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

— В ходе одного из погружений тело утонувшего было обнаружено на глубине более 8 метров в 20 метрах от берега. Его транспортировали на берег и передали сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе областной ПСС.

Это уже не первый случай, когда на водоемах в Копейском городском округе тонут люди. В конце апреля погиб 12-летний школьник, который купался на карьере бывшей шахты Октябрьская. Тело мальчишки вытащил из воды прохожий, чей садовый участок находился неподалеку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru