В Челябинской области во время рыбалки от удара током погиб мужчина

Рыбаки не вняли предупреждениям. Фото: СКР по Челябинской области

Вчера, 12 июня, днем в поселке Октябрьский Челябинской области во время рыбалки на озере Рыбное погиб 39-летний мужчина. В лодке был его брат и семилетний сын, сообщают в СКР по Челябинской области.

— Они доставлены в медицинское учреждение с ожогами различной степени тяжести, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В СКР уточнили, что на протяжении маршрута рыбаков было много знаков, запрещающих рыбалку в данном месте из-за расположенных линий электропередач.

— Рыбаки не придали значения данным знакам, из-за чего произошло несчастье, — уточнили в СКР. — В настоящее время выполняются необходимые проверочные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, назначено судебно-медицинское исследование.

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