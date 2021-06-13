Пьяный дебошир ударил полицейского на праздновании Дня России на челябинской Кировке

Мужчину скрутили полицейские и увезли в отдел. Фото: скрин видео pchela.news

Вчера во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России, на Кировке дебошир устроил драку с полицейскими. Как сообщили в ГУ МВД по Челябинской области, на агрессивного мужчину пожаловались отдыхающие.

— К сотрудникам полиции обратилась женщина. Она сообщила, что на Кировке находится мужчина с внешними признаками опьянения, ведет себя неадекватно и агрессивно, нарушая общественный порядок, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. — На неоднократные требования полицейских о прекращении противоправных действий он не реагировал, в итоге применил насилие в отношении сотрудника полиции.

Мужчину скрутили и доставили в отдел полиции «Центральный». Инцидент снял корреспондент «Пчела ньюс». Сейчас проводится проверка и сбор материалов для передачи дела в следственные органы для принятия процессуального решения по признакам преступления ч.1. ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальная санкция — до пяти лет лишения свободы.

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