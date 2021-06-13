Радостная статистка: в Челябинской области от коронавируса за сутки скончался всего один человек

За сутки ковид подтвердился у 88 человек Фото: "КП" Архив

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердился у 88 человек. Всего ковид выявили у 64 150 южноуральцев. Из больниц выписали 120 человек. С начала пандемии выздоровели и покинули лечебные учреждения 59 006 пациентов.

Продолжают бороться с COVID-19 2173 человека. Не может не радовать статистика смертности — за прошедшие сутки от коронавируса скончался всего один человек.

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