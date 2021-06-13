В Металлургическом районе Челябинска на трамвайные пути упало дерево

Читатели сообщают, что образовалась пробка
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Металлургическом районе Челябинска в районе в районе заводоуправления ЧМК на трамвайные пути упало дерево. Об этом сообщают читатели КП-Челябинск.
— Образовалась пробка, — сообщают читатели.
Рабочие расчищают пути. Фото: читатель КП-Челябинск
Информация уточняется. Если вы стали свидетелем происшествия — пишите нам.
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