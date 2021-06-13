В Металлургическом районе Челябинска на трамвайные пути упало дерево

Читатели сообщают, что образовалась пробка Фото: Андрей АБРАМОВ

В Металлургическом районе Челябинска в районе в районе заводоуправления ЧМК на трамвайные пути упало дерево. Об этом сообщают читатели КП-Челябинск.

— Образовалась пробка, — сообщают читатели.

Рабочие расчищают пути. Фото: читатель КП-Челябинск

Информация уточняется. Если вы стали свидетелем происшествия — пишите нам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru