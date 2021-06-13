В Челябинске спорткомплекс в Металлургическом районе разрисуют граффити

Рисунки на спортивную тему обновят фасад здания. Фото: Google Карты

В Челябинске пройдет арт-конкурс граффити «Челябинск — спортивный!». На его организацию спорткомплекс «Металлург» выиграл президентский грант на 409 тысяч рублей. Конкурс будет проходить с конца июня до ноября 2021 года.

— Будет выявлено три победителя с лучшими рисунками на спортивную тему. Их доработают для нанесения на фасаде спорткомплекса, — говорится в описании проекта. — По итогам реализации на территории спортивного комплекса «Металлург» будет организованна выставка работ участников с одноименным названием: «Челябинск — спортивный!».

По мнению организаторов, которые ссылаются на различные опросы, граффити становится частью городского имиджа и культуры. А еще это профилактика вандализма — ведь молодежь и подростки легально себя реализуют творчески. К тому же здание «Металлурга» построено еще в 1944 году, граффити на спортивную тему обновит фасад.

Общая стоимость проекта — 590 893,6 рублей, 181 244,6 рублей — софинансирование организаторов.

На днях объявили победителей второго конкурса президентских грантов в 2021 году. Финансовую поддержку получили 60 проектов из Челябинской области.

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