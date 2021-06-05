В 80 000 домов на Южном Урале проведут газ

На ПМЭФ рассказали о программе бесплатной газификации, с реализацией которой регионам поможет «Единая Россия». Проект предусматривает цифровизацию поставок топлива, появление онлайн-сервисов и вводит понятие «единый оператор», который будет связан со строительством инфраструктуры «последней мили» и техническим присоединением. Процедуры радикально упростят, сроки подключения сократят, непонятные поборы исключат. Заявку можно будет подать через МФЦ и портал госуслуг, сообщает городской телеграм-канал «Челябушка».

Депутаты займутся реализацией этой масштабной программы вместе с губернаторами, Минэнерго и «Газпромом». Она затронет до 2 000 000 домов страны. В Челябинской области — 80 000, сообщил губернатор, секретарь реготделения ЕР Алексей Текслер. По его словам, с 1 июля на Южном Урале запустят и свою поддержку в вопросах по газу. Одиноко проживающим пенсионерам, семьям с детьми-инвалидами и семьям в трудной жизненной ситуации компенсируют заведение газа в дома и необходимого оборудования.

— Тема улучшения качества жизни населения с приходом газификации крайне востребована, имеет высокую социальную значимость и актуальность для многих территорий. А с данной программой существующий запрос конвертируется в соответствующее решение. На ПМЭФ тему включили в стратегическую сессию «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста», — добавляют авторы «Челябушки». — Ранее единороссы разработали поправки о бесплатном доведении газа до жилых участков, закон был принят Госдумой 1 июня.