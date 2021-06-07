В Челябинске инспекторы ГИБДД задержали 19 горожан на электросамокатах за нарушение ПДД

Вот он, признак времени — в статистике челябинской ГИБДД нетрезвые автомобилисты соседствуют с нарушителями на самокатах. За уик-енд в городе задержаны 19 водителей популярного вида транспорта. Да не просто так, а в рамках акции «Мотоциклист», сообщает городской паблик «Челябушка».

Напомним, по ПДД, устройства с электродвигателями более 250 Вт или развивающие скорость выше 50 км/ч приравниваются к мотоциклам.

— Весна у нас начиналась с волны ДТП при участии бешеных самокатчиков. А летом, видимо, будет переломный момент. Новомодные средства передвижения у задержанных эвакуируют на спецстоянку к печали их защитников. Противники ищут способы вытеснения неуправляемых колес с улиц. В отличие от большой земли, в Челябинске вообще нет зон, где скорость самокатов ограничена, поэтому гоняют, что есть мочи, сбивают людей и повреждают встречающиеся на пути искусственные препятствия, — пишут авторы телеграм-канала. — Судя по всему, в ГИБДД решили достать с полки хоть какие-то инструменты борьбы, пока не готовы свежие меры вроде специальных номерных знаков, законных порогов скорости и страховок.