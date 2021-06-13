Слышны взрывы: в Ленинском районе Челябинска горят постройки в промзоне

По данным ДубльГиса, здесь находятся фирмы по авторазбору и производству мебели. Фото: скрин видео Роман Никитин

Очевидцы сообщают о еще одном пожаре. В Ленинском районе Челябинска в частном секторе на Уральской, 20 пожар из-за тополиного пуха.

— Горят постройки. Слышны хлопки и взрывы, — сообщает депутат Центрального района Роман Никитин.

По данным ДубльГиса, в здании рядом находятся фирмы по авторазбору и производству мебели. Фото: скрин видео Роман Никитин

В Челябинске сегодня горячо. Сразу несколько крупных пожаров зафиксировано в городе. Самый крупный — рядом с Челябинским зоопарком. Мы собрали всю информацию — читайте в нашем материале.

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