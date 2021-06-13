Новая стела пяти дорог, построенная заключенными по дороге в аэропорт, стала рушиться

Наталья Котова дала поручение все отремонтировать. Фото: мэрия Челябинска

Стела с надписью «Челябинск», которую зимой установила по контракту ИК-2 у аэропорта, разваливается. Дорожки к стеле повело, кирпичи обсыпались, да и сама стела выглядит непрезентабельно. Сегодня, 13 июня, глава Челябинска Наталья Котова обнаружила недоделки во время объезда территории.

— Ответственные лица узнают по телефону от главы города, что новая стела со стороны аэропорта уже требует ремонта, — сообщили в мэрии Челябинска, комментируя фото.

Напомним, Бродокалмакский тракт собирались благоустраивать еще к саммитам ШОС и БРИКС.

И, несмотря на их отмену, работы продолжили. Контракт на выполнение части работ получила исправительная колония № 2.

— В рамках государственного контракта будет благоустроен сквер у аэропорта, пешеходная часть моста у Черной речки и развязка-кольцо на ЧМЗ. Кроме того, мы установим стелу — символ пяти дорог — со стороны аэропорта, — рассказывал начальник производственного отдела ИК-2 Ильдар Арсланов.

Позже УФАС обнаружило нарушения в контракте с ИК, в том числе по скверу на Алом поле. Заключенные должны были полностью сделать работы самостоятельно, тогда как часть они отдали подрядчикам.

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