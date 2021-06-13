В МЧС рассказали, что горело и дымило на Труда

Загорелся кабель. Фото: Роман Никитин

В МЧС по Челябинской области рассказали, что горело сегодня днем на улице Труда возле зоопарка.

— По прибытии на место происходило горение электрического кабеля на открытой территории. Наблюдалось сильное задымление. Пострадавших нет. Пожар ликвидирован, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Ранее мы писали, что пожар был на подстанции. В «Россети Урал — Челябэнерго» уточнили, что пожар произошел на территории складов одной из организаций вблизи челябинского зоопарка.

— Ситуация в целом на сетевых объектах «Россети Урал» в Челябинской области и Челябинске штатная, — сообщили в компании.

Огонь быстро распространился по лесу. Сотрудники зоопарка вооружились огнетушителями на случай, если огонь пойдет дальше. Фото и видео с места ЧП — в нашем материале.

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