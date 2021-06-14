Пропала 13-летняя челябинка, отправившаяся от «Фиесты» на карьеры АМЗ

В Челябинске почти сутки ищут 13-летнюю Полину Балахонову. Как сообщили в «Легион-СПАС», в воскресенье, 13 июня, она уехала с ТРК «Фиеста» в направлении карьера на АМЗ.

— До настоящего времени ее местонахождение неизвестно, — сообщили поисковики.

Девочка среднего телосложения, волосы каштановые, глаза серые.

Если вы что-то знаете о местоположении Полины Балахоновой, обратитесь в «Легион-СПАС» и в полицию.

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