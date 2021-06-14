С верой в душе, с надеждой на исцеление

11 июня — день памяти Святителя Луки, исповедника, который показал пример сочетания служения архипастыря и врача. Его именем назван храм в Металлургическом районе, расположенный на территории больничного городка.

Строили этот храм всем миром. И большую лепту в благое дело внес меценат и общественник, депутат Государственной Думы Андрей Барышев, камень с чьим именем был заложен в основание храма в 2015 году.

Сегодня здесь состоялась Божественная литургия в честь Святого апостола Луки, в которой приняли участие служители и прихожане храма, а также митрополит Челябинский и Миасский Алексий, впервые посетивший это место.

Храм занимает территорию около 300 квадратных метров и рассчитан на 200 прихожан. Сейчас здесь еще продолжаются строительные работы, но службы идут, и по словам настоятеля храма иерея Андрея Ковшевного, в скором времени он станет местом притяжений всех православных верующих городка металлургов: «Мы благодарны всем, кто помогает в строительстве храма. С Андреем Викторовичем Барышевым вместе начинали возводить его, и сегодня он продолжает вносить свой неоценимый вклад в развитие этого комплекса, за что хочется сказать ему большое спасибо. В ближайшее время депутат пообещал решить вопрос с обрезкой деревьев и благоустройством территории», — говорит отец Андрей.

Депутат гордится тем, что в его родном районе появилась такая церковь:

— Святой Лука был трудолюбивым человеком с глубокой верой. Свою жизнь он посвятил духовному и физическому исцелению людей. Памятники Луке установлены во многих городах, например, в Москве у знаменитого Института скорой помощи имени Склифосовского, в Симферополе. Я очень рад, что такой храм есть и у нас, в городке металлургов, — отметил Андрей Барышев.