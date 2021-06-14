Третий день подряд: в Челябинской области резко снизилась статистика смертности от коронавируса

Всего за время пандемии умерли 2 932 зараженных Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С наступлением выходных в Челябинской области сократилось число смертей от COVID-19. В субботу, 12 июня, в официальной статистике Минздрава было два случая. Накануне — всего один. Сегодня, 14 июня, — три случая. У всех причиной стал непосредственно ковид, а не сопутствующие заболевания.

Ранее количество умерших колебалось от 6 до 9. Всего за время пандемии умели 2 932 зараженных. Из них от COVID-19 — 1 715, от сопутствующих заболеваний — 1 216.

Журналист КП-Челябинск запросил комментарий в пресс-службу Минздрава. Комментарий обещали предоставить позже.

За прошедшие сутки выписаны 115 человек, всего ковид победили 59 121 жителей Челябинской области. На лечении остаются 2 143 человека.

С начала пандемии подтверждено 64 238 случаев заболевания COVID-19 (+ 88 новых).

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