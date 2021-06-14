В многоэтажке Коркино взорвался газ, есть пострадавший

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
Днем в понедельник, 14 июня, в квартире на улице 30 лет ВЛКСМ в Коркино взорвался газ. Пострадал один человек: его госпитализировали с ожогами.
— Поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси без последующего горения в квартире пятиэтажного жилого дома на четвертом этаже. Повреждения несущих конструкций нет, стену вынесло межкомнатную, — сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов.
На место ЧП стянули 14 единиц техники и 43 человека.
— Была утечка или нет, а если была, то почему, выяснят специалисты, — добавили в МЧС.
Межкомнатная стена разлетелась на части. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области
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