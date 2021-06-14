Водитель уснул: иномарка опрокинула грузовик на трассе в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области

Страшная авария произошла на трассе Южноуральск-Магнитогорск. Водитель Ford Focus уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз марки Iveco. От удара большагруз оказался на боку.

— В результате ДТП погиб 36-летний водитель легкового автомобиля. 44-летняя пассажирка Ford Focus и 45-летний водитель Iveco ранены, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru