Водитель уснул: иномарка опрокинула грузовик на трассе в Челябинской области

Фото: ГИБДД по Челябинской области
Страшная авария произошла на трассе Южноуральск-Магнитогорск. Водитель Ford Focus уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз марки Iveco. От удара большагруз оказался на боку.
— В результате ДТП погиб 36-летний водитель легкового автомобиля. 44-летняя пассажирка Ford Focus и 45-летний водитель Iveco ранены, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Челябинской области.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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