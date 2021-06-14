Спасатели из двух регионов помогали челябинцу, упавшему с квадроцикла на Нурали

ЧП произошло в субботу, 12 июня. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com
Почти семь часов длилась спасательная операция по вызволению челябинца, упавшего с квадроцикла на хребте Нурали в Башкирии. 47-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся. На сигнал о ЧП одновременно выехали спасатели из Миасса и их коллеги из Башкортостана.
— Осмотр пострадавшего показал, что у него перелом ноги, — рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.
Хребет Нурали
Фото: Ирина ФАДЮШИНА
Совместными усилиями 8 спасателей и два фельдшера оказали квадроциклисту первую помощь, зафиксировали поврежденную ногу и на носилках унесли раненного с хребта до автодороги, где стояла карета скорой помощи.
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