Спасатели из двух регионов помогали челябинцу, упавшему с квадроцикла на Нурали

ЧП произошло в субботу, 12 июня. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области/vk.com

Почти семь часов длилась спасательная операция по вызволению челябинца, упавшего с квадроцикла на хребте Нурали в Башкирии. 47-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся. На сигнал о ЧП одновременно выехали спасатели из Миасса и их коллеги из Башкортостана.

— Осмотр пострадавшего показал, что у него перелом ноги, — рассказали в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Хребет Нурали Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Совместными усилиями 8 спасателей и два фельдшера оказали квадроциклисту первую помощь, зафиксировали поврежденную ногу и на носилках унесли раненного с хребта до автодороги, где стояла карета скорой помощи.

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