Под Челябинском велосипедист напал на девочку и хотел надругаться над ней

Составлен фоторобот нападавшего. Фото: Агентство чрезвычайных новостей Челябинск/vk.com

В поселке Рощино Сосновского района ищут молодого человека, который напал на девочку и попытался изнасиловать ее. Ориентировка появилась в соцсетях. Инцидент произошел накануне, 13 июня, на улице Молодежной, 10.

— Молодой человек, на вид 17-19 лет, худощавого телосложения, смуглая кожа, рост 166-168 сантиметров, волосы короткие, темного цвета, глаза карие, — говорится в ориентировке.

Разыскиваемый был одет в светло-зеленые спортивные штаны с ширинкой, черную футболку с белым рисунком на груди, черные кроссовки. Ехал на черном велосипеде.

Как уточнили корреспонденту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, нападавшего еще не нашли, проводится проверка.

Если вы знаете что-либо об этом молодом человеке, позвоните в отдел полиции Сосновский: 8 8 (35144) 3-20-33 (дежурная часть), (35144) 5-23-99 (розыск) или по телефону 02.

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