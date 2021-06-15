На Северо-Западе Челябинска на дороге загорелась «Газель»

Судя по всему коротнуло под капотом. Фото: скрин видео

Сегодня утром на перекрестке Куйбышева и Молодогвардейцев загорелась «Газель». На видео, которое разместили в Сети очевидцы, заметно, что водитель пытался сам потушить огонь, но ничего не вышло.

В МЧС по Челябинской области сообщили, что выехали на место. Подробности будут позже.

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