Ехала на вызов: в Челябинске пожарная машина столкнулась с грузовиком и влетела в столб

Пожарные ехали на вызов в сады

Вчера, 14 июня, в Ленинском районе Челябинска на Копейском шоссе возле автоцентра пожарная машина столкнулась с грузовиком и влетела в столб.

В пресс-службе МЧС по Челябинской области КП-Челябинск сообщили, что машина ехала на вызов в «Тракторосад».

— В аварии никто не пострадал. В обстоятельствах разбираются сотрудники ГИБДД, — уточнили в МЧС по Челябинской области.

В комментариях в группе «ЧП | ДТП Челябинск» во «ВКонтакте» очевидцы сообщают, что водитель фуры не пропустил пожарных.

В ГИБДД Челябинска сообщили, что авария произошла в 12:00 на Копейском шоссе, 35. За рулем Scania находился 47-летний мужчина, водителю пожарной машины 29 лет.

— В аварии никто не пострадал. Обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в ГИБДД города. — Напоминаем водителям, что необходимо уступать дорогу машинам со включенным проблесковыми и световыми сигналами.

Ситуация с пожарами в Челябинске и Копейске остается тяжелой — ежедневно сотрудники МЧС выезжают на десятки вызовов, выведены дополнительные расчеты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru