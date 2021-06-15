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Происшествия15 июня 2021 8:49

Пострадавший при взрыве газа в Коркино находится в тяжелом состоянии

Молодой человек остается в городской больнице, транспортировать его нельзя
Источник:kp.ru
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Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

26-летний молодой человек, получивший ожоги 90% тела при взрыве газа в многоквартирном доме на улице 30 лет ВЛКСМ в Коркино, сейчас находится в реанимации в городской больнице. Медики признали пострадавшего нетранспортабельным.

Известно, что молодой человек находился в квартире один. Взрыв разрушил межкомнатную стену и выбил стекло на соседнем балконе, но другие жители пятиэтажки травм не получили.

На месте ЧП продолжается проверка. Как рассказала помощник главы Коркинского района Мария Сайидова, причиной взрыва, скорее всего, стала неправильная эксплуатация газовой плиты.

— Жители подъезда были эвакуированы, после проверки газовой службы и инструктажа они вернулись в свои квартиры, — рассказала Мария Сайидова. — Газоснабжение в подъезде было отключено. Сегодня приезжают специалисты, заключают с жителями договоры на восстановление газоснабжения.

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