Второй пошел: в Челябинске отключили горячую воду в 1269 домах

Горячей воды не будет до 29 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 июня, в Челябинске начался второй этап опрессовки. На две недели — до 29 июня — тазики и чайники станут лучшими друзьями жителей 1269 многоквартирных домов. Под отключение попали 66 детских садов, 71 учебное и 22 лечебных учреждения во всех районах города, кроме Советского и Металлургического.

— Максимальный срок отключения — две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернется раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен, — отметили в управлении ЖКХ Администрации Челябинска.

Список домов, где не будет горячей воды, вы можете посмотреть здесь.

Отключение горячего водоснабжения в домах, обслуживаемых локальными котельными, идет по отдельному графику.

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