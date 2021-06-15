На ЧЭМК погрузчик задавил насмерть рабочего

Следователи проверяют обстоятельства ЧП. Фото: yandex.ru

12 июня на Челябинском электрометаллургическом комбинате погрузчик насмерть задавил рабочего. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в Следственном комитете.

— Один из рабочих на погрузчике сдавал назад и наехал на двух рабочих, — сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Челябинской области Владимир Шишков. — Один из рабочих от полученных травм скончался.

Второй рабочий, по его словам, получил травмы.

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